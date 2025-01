San Giorgio e Pollena Trocchia: carabinieri arrestano due persone per droga Controlli notturni per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco

Controlli notturni per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, arrestate due persone per droga. Il primo arresto è avvenuto a San Giorgio a Cremano dove i carabinieri della stazione di Portici hanno fermato a corso Umberto un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre cedeva una dose di cocaina a un uomo.

In quegli attimi il cliente, a bordo della propria auto, tentava di fuggire rischiando di investire un carabiniere.

Il 49enne è stato arrestato mentre il cliente è stato denunciato per resistenza e segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.



Nelle stesse ore a Pollena Trocchia: i carabinieri delle tenenza di Cercola sono impegnati in un controllo alla circolazione stradale a via Vasca Cozzolino quando notano un 25enne di Sant’Anastasia già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, prova a disfarsi di un involucro con all’interno 40 grammi di hashish. I militari perquisiscono anche l’abitazione del 25enne e lì trovano e sequestrano altre 4 dosi della stessa sostanza per altri 10 grammi di stupefacente. L’arrestato è in attesa di giudizio.