Aggressione a Napoli: 44enne dello Sri Lanka ferito in piazza Carità E' fuori pericolo, dopo aver riportato fratture intercostali e trauma cranico

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un uomo di 44 anni, originario dello Sri Lanka, è stato aggredito e gravemente ferito a Napoli, in piazza Carità. L'incidente è avvenuto poco dopo che la vittima, ancora ubriaca e con il volto sanguinante, è stata trovata dai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato attaccato da alcuni sconosciuti in una zona poco distante dal centro della città. Dopo l'aggressione, il 44enne sarebbe riuscito a fuggire, dirigendosi verso piazza Carità, dove è stato trovato a terra in condizioni critiche.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il ferito ha riportato fratture intercostali e un trauma cranico. Attualmente, le sue condizioni sono monitorate dai medici, ma non sembra essere in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, che non escludono la possibilità che l'aggressione sia stata il risultato di una lite tra connazionali.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare i responsabili, anche se al momento non sono stati effettuati arresti. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nel centro di Napoli, una zona che già in passato è stata teatro di episodi di violenza. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza per fare chiarezza su quanto accaduto e per identificare eventuali motivi dell'aggressione.