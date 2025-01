La notte del cippo di Sant'Antonio, Borrelli: baby gang pronte a scatenarsi Le paranze del Rione Sanità si danno appuntamento sui social

Stanotte (tra il 16 e il 17 gennaio) ci saranno i consueti falò per il cippo di Sant’Antuono Abate. Le baby-gang napoletane, dopo aver accumulato per mesi legna rubando alberi natalizi soprattutto, si scateneranno mettendo a ferro e fuoco stare e piazze.

Non lo nascondono ma anzi lo dicono apertamente e si danno appuntamento sui social come fatto da una paranza del Rione Sanità.

"Se non si interviene preventivamente sarà necessario poi un grande dispiegamento di forze, tra cui i mezzi dei Vigili del fuoco, e sarà il caos totale. Chiediamo quindi che prima di stasera si facciano controlli a tappeto nelle aree più a rischio e dove soprattutto i fuocarazzi si svolgono oggi anno con regolarità.

Le Istituzioni devono dare un segnale forte contro questo fenomeno che rappresenta l’apoteosi dell’illegalità e dell’anarchia delle baby-gang che attraverso il cippo fanno scuola di criminalità".- queste le parole del deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che solo nelle ultime ore ha ricevuto decine e decine di messaggi da cittadini preoccupati per quel che potrebbe avvenire in città per il cippo.