Non si ferma all'alt e scappa: inseguito e arrestato dalla polizia Le manette sono scappale ai polsi di un 47 enne

La polizia ha arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione un 47enne di Caivano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Atellana a Caivano, hanno notato a bordo di un’auto un soggetto a loro noto che, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver impattato contro la portiera dell’auto di servizio, è stato raggiunto dai poliziotti e bloccato non senza difficoltà in via Pizzo delle Canne nel comune di Crispano. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.