Scappa all'alt e frattura polso ad un agente della municipale: condannato Si tratta di un 43enne con numerosi precedenti

I motociclisti del Gruppo intervento territoriale della polizia locale di Napoli hanno arrestato S.C., 43 anni, che dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ricevuto l'alt per un controllo in piazzale Tecchio, l'uomo, alla guida di un motociclo, aveva provato a fuggire rischiando di travolgere gli agenti. Inseguito e raggiunto li aveva poi aggrediti violentemente, fratturando il polso ad uno dei caschi bianchi.

Bloccato e condotto negli uffici della polizia locale, l'indagato - pluripregiudicato per numerosi reati tra cui danneggiamenti, minacce, lesioni e tentato omicidio, già recluso in passato e già noto alla stessa polizia Locale per reati ambientali - è stato trovato in possesso di oltre 3300 euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato.

Il 43enne, dopo il rito direttissimo, è stato condannato a un anno e due mesi (pena sospesa) con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.