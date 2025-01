Portano via gli infissi della scuola: arrestati dai carabinieri I carabinieri hanno individuato il veicolo a circa 900 metri dalla struttura di proprietà del comune

E’ stato grazie ai servizi promossi dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli che un 41enne e un 37enne sono finiti in manette per furto.



Durante una pattuglia nel territorio di Bacoli, i militari della stazione di Licola sono stati allertati dal 112 per un furto appena commesso in un edificio scolastico dismesso in via Scalandrone.



Due persone avevano appena portato via alcuni infissi d’alluminio, smontandoli dalle imposte della vecchia scuola. I carabinieri hanno individuato il veicolo a circa 900 metri dalla struttura di proprietà del comune di Bacoli. Devono rispondere di furto aggravato entrambi, residenti nel quartiere Soccavo di Napoli e in attesa di giudizio.