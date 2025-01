Sassi contro Vigili del Fuoco e Carabinieri nella notte di Sant'Antonio Abate La tradizione di Sant'Antonio Abate si è trasformata in un incubo

La notte di Sant'Antonio Abate, tradizionalmente caratterizzata dall'accensione dei falò in diverse zone di Napoli, si è trasformata in un incubo per i soccorritori e le forze dell'ordine, coinvolti in episodi di violenza che hanno sconvolto il centro storico e altre aree della città. Nel quartiere Sanità, i falò, noti come "cippi", sono stati accesi in diverse piazze, come da tradizione.

Tuttavia, la serata ha preso una piega drammatica in altre zone. A Mergellina, i vigili del fuoco che cercavano di spegnere degli incendi di alberi, accesi in prossimità del Consolato americano, sono stati accerchiati e insultati da un gruppo di individui. Un altro episodio di violenza è avvenuto a San Giovanni a Teduccio, dove uno dei mezzi dei vigili del fuoco, appartenente al distaccamento di Torre del Greco, è stato bersagliato con sanpietrini, danneggiato e costretto a interrompere le operazioni di spegnimento.

Il clima di tensione non si è fermato qui: a Napoli, precisamente al Museo, anche un'auto dei carabinieri è stata colpita da una pioggia di sassi, danneggiandone gravemente la carrozzeria. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le forze dell'ordine, mentre le autorità locali sono intervenute per cercare di riportare l'ordine e garantire la sicurezza.

Questi episodi di violenza sono solo l'ultimo capitolo di una serie di incidenti che stanno caratterizzando le festività a Napoli, mettendo in evidenza le difficoltà legate al controllo del territorio e al mantenimento dell'ordine pubblico in una delle città italiane con il più alto tasso di densità abitativa. Le forze di polizia e i vigili del fuoco, impegnati ogni giorno nella sicurezza e nell'assistenza alla comunità, sono stati chiamati a intervenire in situazioni sempre più complesse e pericolose.

In un contesto dove le tradizioni si intrecciano con la necessità di garantire la sicurezza pubblica, resta fondamentale il ruolo delle istituzioni per prevenire e contrastare la violenza, preservando il diritto alla festa e alla celebrazione delle tradizioni popolari senza compromettere la sicurezza della cittadinanza e degli operatori di servizio.

Questi episodi sollevano interrogativi sull’efficacia delle misure di prevenzione e sulla necessità di un impegno congiunto tra forze dell'ordine, autorità locali e cittadini per promuovere il rispetto delle leggi e la convivenza pacifica.