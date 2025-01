Roghi, guerriglia urbana a Napoli. Il Coisp:"E’ colpa della politica perbenista" "10,100,1000 come il deputato Francesco Emilio Borrelli"

Sassaiola contro le forze dell’ordine, scene di guerriglia urbana, violenza fuori controllo, ecco a cosa si è assistito nella serata di ieri.

Sul gravissimo episodio è intervenuto il segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp Giuseppe Raimondi: "L’episodio è la conferma di quanto sia critica la questione sicurezza in tutto il paese.

Quanto avvenuto ieri sera a Napoli, che va ad aggiungersi all’emergenza baby-gang ed alle micro e macro criminalità ormai dilaganti, dimostra quanto la sicurezza debba essere necessariamente al centro delle attenzioni della Politica.

E’ vergognoso che una “certa politica perbenista” continui imperterrita a difendere questi criminali a scapito del lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine, che nulla fanno di male se non difendere la collettività da questi veri e propri “attacchi allo Stato”.

Ci vorrebbero 10, 100, 1000 politici come Francesco Emilio Borrelli che quotidianamente denuncia e condanna tali gesti efferati contro il vivere civile e la pacifica convivenza all’interno della nostra comunità.

Per non parlare del fatto che i reati commessi da questi delinquenti non li porteranno in galera per via di una legislazione oramai profondamente inadeguata. Necessita, a tal fine oggi più che mai, l’immediata approvazione del decreto sicurezza per porre un freno a questi vili atti delinquenziali verso la collettività e verso le forze dell'ordine”.