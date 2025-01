Napoli, festa Sant'Antonio Abate: sequestrate oltre 30 tonnellate di legname Corposo ed articolato dispositivo di sicurezza. Oltre 300 operatori in campo

In occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, la questura di Napoli, al fine di prevenire gli accumuli e le accensioni, in strada, di abeti, oggetti in legno fuori uso o comunque combustibili, con grave turbamento e pericolo sotto il profilo della pubblica e privata incolumità, ha predisposto idonei servizi, anche preventivi, nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Con la collaborazione degli operatori dell’Asia, allo stato, sono già state sequatrate oltre 30 tonnellate di legname.

Per l’occasione, tenuto conto del corposo ed articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica messo in campo, sono stati impiegati complessivamente oltre 300 operatori delle diverse forze di polizia.

Inoltre, per la giornata di oggi, effettiva ricorrenza, è stato previsto all’interno della centrale operativa della questura di Napoli, un gruppo interforze al fine di monitorare il fenomeno e fronteggiare le eventuali emergenze che dovessero verificarsi.

In relazione agli episodi della scorsa notte, si sono verificati alcuni danneggiamenti ma fortunatamente non si registrano feriti.