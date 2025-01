Controlli antidroga a Piazza Bellini: due arresti dei Carabinieri Arrestati due uomini di origine gambiana, entrambi irregolari sul territorio nazionale

Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli durante un'operazione antidroga a Piazza Bellini, uno dei centri più vivaci della movida partenopea. Gli arresti riguardano due uomini di origine gambiana, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati fermati in due distinti episodi mentre cedevano marijuana a dei clienti in pieno giorno, nel cuore del centro storico.

Durante i controlli, i carabinieri hanno sequestrato una somma di 150 euro, ritenuta il provento delle attività illecite legate allo spaccio. Gli arrestati, di 34 e 28 anni, sono stati condotti in carcere in attesa di giudizio. I consumatori di droga, invece, saranno segnalati alla Prefettura di Napoli per le opportune sanzioni amministrative.

L'intervento rientra nelle attività di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica nelle aree più frequentate della città, come Piazza Bellini, punto di riferimento della movida e di aggregazione giovanile.