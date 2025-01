Furto a bordo di un'ambulanza a Napoli: rubati medicinali e tablet Il furto è avvenuto nel quartiere San Lorenzo, i malviventi hanno spaccato uno dei deflettori

Un episodio preoccupante si è verificato ieri sera a Napoli, dove ignoti hanno messo a segno un furto a bordo di un'ambulanza parcheggiata in strada, mentre il personale medico era impegnato in un intervento sanitario nelle vicinanze.

Il furto è avvenuto in vico Milano, nel quartiere San Lorenzo. Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, i malviventi hanno spaccato uno dei deflettori del veicolo per introdursi all'interno. Una volta dentro, hanno rubato un tablet, due borse e alcuni medicinali, approfittando dell'assenza temporanea dell'equipaggio, impegnato nel soccorso.

Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili del furto. Nonostante il danno subito, l'ambulanza è stata subito ripristinata, ma l'incidente solleva preoccupazioni per la sicurezza degli equipaggi e dei mezzi di soccorso, essenziali per il pronto intervento in situazioni di emergenza. Al momento le indagini sono in corso, e si spera che le telecamere di sorveglianza della zona possano fornire indizi utili a chiarire l’accaduto e a fermare i responsabili.

Il furto di attrezzature e medicinali da un'ambulanza è un atto che non solo danneggia il veicolo, ma può compromettere anche la disponibilità immediata delle risorse necessarie per soccorrere chi ne ha bisogno. Gli inquirenti stanno cercando di accertare tutte le responsabilità e prevenire che episodi simili possano ripetersi.