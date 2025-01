Controlli al Vomero, identificate 130 persone e sanzioni per 16.720 Euro Controlli nelle zone di San Martino, via Giordano, via Falcone, via Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli

Nella serata di ieri, nell'ambito dei servizi voluti dalla Questura di Napoli per intensificare i controlli sul territorio, sono stati effettuati numerosi interventi nel quartiere Vomero, uno dei principali centri della movida partenopea. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l'Ispettorato del Lavoro e l'ASL NA1 Centro, hanno svolto un'operazione mirata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative locali.

Gli interventi si sono concentrati principalmente nelle zone di San Martino, via Giordano, via Falcone, via Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato 130 persone, tra cui 20 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre verificati 45 veicoli, aumentando così la sicurezza stradale nel quartiere.

Un'altra parte significativa dell'operazione ha riguardato il controllo degli esercizi commerciali. In totale, 32 attività sono state ispezionate, con i titolari che hanno ricevuto diverse prescrizioni in merito alla regolarità delle loro operazioni. Le ispezioni hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un totale di 16.720 euro. Inoltre, sono stati sequestrati circa 87 kg di generi alimentari non conformi alle normative sanitarie, a tutela della salute pubblica.

L'operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza che coinvolge varie forze dell'ordine e che ha come obiettivo quello di rafforzare la presenza istituzionale nelle zone più frequentate della città, soprattutto durante le ore serali, quando la movida è particolarmente attiva. Questi controlli rappresentano un segno concreto dell'impegno delle autorità nel contrastare fenomeni di illegalità e nel garantire una maggiore vivibilità nelle aree centrali di Napoli. Le forze di polizia ribadiscono l'importanza di continuare su questa strada, confermando l'intenzione di intensificare ulteriormente le attività di controllo per la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative.