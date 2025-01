Squallido furto a Napoli all'interno di un'ambulanza: caccia ai responsabili Indagini in corso da parte dei carabinieri

Il personale sanitario è impegnato in un intervento di soccorso e ignoti prendono di mira l'ambulanza portando via dall'interno strumenti salvavita. E' accaduto incredibilmente a Napoli. E non è il primo caso. L'equipaggio era poco distante e al ritorno l'amara sorpresa. Sono stati rubati medicinali, tablet e borse. Danneggiato anche uno dei due defibrillatori. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile per le relative indagini.