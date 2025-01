17enne armato di coltello nella movida, scoperto grazie al metal detector In città 48 ore di controlli, il bilancio dei Carabinieri: 20 persone denunciate

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto di personale di Nas, Nil, Reggimento Campania e nucleo cinofili di Sarno, hanno intensificato i controlli sul territorio in numerosi quartieri della città, tra cui Fuorigrotta, Soccavo, Vomero e Quartieri Spagnoli. Sono 20 le persone denunciate, di età compresa tra i 18 e i 72 anni, identificate principalmente nelle zone di Fuorigrotta, Soccavo, Vomero e Quartieri Spagnoli. Tanti i parcheggiatori abusivi, posizionati principalmente a Fuorigrotta e Quartieri Spagnoli. Ancora a Fuorigrotta un 72enne è stato sorpreso in possesso di una carta di credito rubata e un 38enne dovrà rispondere di un furto di generi alimentari all'interno di un supermercato. A Soccavo, un 28enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Un 31enne è stato arrestato al Vomero in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati legati al furto e alla resistenza a pubblico ufficiale. Ancora al Vomero, un 50enne è stato denunciato per un furto commesso all'interno di un negozio di abbigliamento.

Un altro episodio rilevante ha visto il coinvolgimento di un minore di 17 anni, denunciato grazie all'impiego di un metal detector nei controlli nella metro di Piazza Vanvitelli.

Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il minore, con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi atti a offendere.

Nel quartiere Soccavo sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di un'attività di ristorazione che operava senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali. Il locale è stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative igienico-sanitarie e amministrative. L'attività è stata sospesa, 36 i chili di alimenti sequestrati. In totale 380 le persone e 150 veicoli controllati, di cui 30 con targa estera, sono state elevate 90 contravvenzioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di oltre 20mila euro in sanzioni. Tra le violazioni più comuni il mancato uso del casco protettivo, la guida senza patente e il transito in zone interdette. Sequestrati 15 veicoli e fermati 4 motocicli per irregolarità amministrative. Durante i controlli, sono state identificate diverse persone con precedenti penali, alcune delle quali sono state allontanate dalle forze dell'ordine per comportamenti molesti.