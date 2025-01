Frattamaggiore, lite tra minorenni per una ragazza: 16enne accoltella coetaneo E' accaduto la scorsa notte in via Roma

Poteva finire in tragedia la lite sfociata la scorsa notte in via Roma a Frattamaggiore e che ha visto protagonisti due 16enni. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane è stato raggiunto da un fendente all'addome. La lite, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere scaturita per una ragazza contesa. Il 16enne ferito è stato condotto in ospedale a Frattamaggiore dove gli sono state diagnosticate lesioni lievi, guaribili in sette giorni. Il suo aggressore, un altro 16enne, si è presentato questa mattina ai carabinieri di Caivano, assumendosi le responsabilità di quanto accaduto. Il giovane, che non aveva precedenti, è stato denunciato per lesioni aggravate. A quanto pare i due non si conoscevano. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire dinamica e movente di quanto accaduto.