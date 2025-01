Napoli: insulti a Borrelli nel corso di un blitz nelle strade della movida Tensione durante il blitz del deputato napoletano a Chiaia

Napoli, insulti al deputato Borrelli nel corso di un blitz nelle strade della movida di Chiaia: “Sosta selvaggia, occupati scivoli per disabili e strisce pedonali. Decine di giovani ubriachi alla guida, schiamazzi. Questo non è divertimento ma inciviltà, arroganza e culto dell’illegalità”

Blitz del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, nelle strade della movida di Chiaia. Nel corso della diretta si sono registrati momenti di tensione con i giovani, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione, che hanno insultato pesantemente il deputato che chiedeva di spostare le auto parcheggiate sui marciapiedi e sugli scivoli per disabili. Diversi clienti dei locali sono stati trovati in stato di ebbrezza mentre si mettevano al volante.

"Un trionfo di illegalità, inciviltà, arroganza e irresponsabilità - ha commentato Borrelli – che nulla ha a che vedere con il divertimento del fine settimana.

Non c’è nulla di divertente nel parcheggiare per ore la propria auto su un marciapiede, avanti a un passo carraio o uno scivolo per disabili, senza neanche rendersi conto dei disagi che si arrecano a pedoni e residenti. Non c’è nulla di divertente nel mettersi al volante in stato evidente di alterazione da alcolici o stupefacenti, senza neanche rendersi conto della pericolosità di un comportamento che mette a rischio la loro stessa vita e quella altrui. Salvo poi piangere lacrime amare e imprecare alla mala sorte quando qualcuno muore a causa della forte velocità. Ma quello che più mi avvilisce del sopralluogo svolto sabato notte è l’arroganza, la strafottenza, l’ignoranza profonda, con le quali i protagonisti di questa diretta si sono posti nei confronti di chi chiedeva solo il rispetto delle regole.

Nessuno di loro ha ritenuto di chiedere solamente scusa per il comportamento avuto. Tutti pretendevano di avere ragione e hanno preferito ricorrere ai soliti insulti per mascherare la loro inciviltà".