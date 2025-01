23enne ferito a colpi d'arma da fuoco, indagini in corso Il giovane è stato colpito alla gamba destra, ma le condizioni non sono gravi

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella notte, a Napoli, nella zona del Pallonetto Santa Lucia. Il giovane è stato colpito alla gamba destra e, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 23enne non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato San Ferdinando, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio. Al momento, le forze dell'ordine stanno cercando di raccogliere informazioni utili per identificare l'autore del gesto e stabilire i motivi dietro al ferimento.

L'incidente ha destato preoccupazione nella zona, ma fortunatamente il giovane non sembra correre rischi gravi. Le indagini sono in corso e la polizia sta lavorando per fare chiarezza sull'accaduto.