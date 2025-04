Campania: export in crescita ma pesa lo spettro dei dazi USA L'allarme delle banche

La Campania si conferma protagonista nel panorama delle esportazioni italiane, con un valore complessivo di beni venduti all’estero pari a 21,7 miliardi di euro nel 2024, secondo i dati Istat. Una performance trainata soprattutto dai settori agroalimentare e automotive, apprezzati anche oltre i confini europei. Tuttavia, le banche lanciano un segnale d’allarme: preoccupano i dazi statunitensi, che rischiano di colpire proprio i comparti più esposti.

È uno dei temi emersi durante la riunione di insediamento della nuova Commissione regionale Abi Campania, tenutasi oggi a Napoli. Alla guida dell’organismo è stato confermato per il prossimo biennio Giuseppe Mario Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Calabria e Sicilia.

“Nonostante un contesto internazionale complesso e le revisioni al ribasso del Pil, il settore bancario resta al fianco delle imprese, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti e la competitività delle filiere locali”, ha dichiarato Nargi.

In attesa di una risposta chiara a livello europeo, le speranze sono riposte nella ZES Unica per il Mezzogiorno, che introduce regole semplificate e incentivi – come il credito d’imposta per tecnologie avanzate – per sostenere lo sviluppo industriale del Sud.

Prestiti e depositi in crescita

Secondo i dati forniti dalla Commissione, al termine del 2024 i prestiti bancari concessi all’economia campana hanno superato i 74,4 miliardi di euro. Di questi, oltre 30,3 miliardi sono andati alle imprese, mentre più di 37 miliardi sono stati destinati alle famiglie.

La situazione delle sofferenze lorde si attesta a oltre 2,2 miliardi di euro, pari al 3,1% del totale finanziamenti, mentre i depositi bancari hanno superato i 119 miliardi di euro, segno di una solida fiducia dei cittadini verso il sistema creditizio.

La nuova squadra di Abi Campania

Oltre al presidente Nargi, la Commissione regionale è composta da rappresentanti di alcuni tra i principali istituti di credito operanti sul territorio: Mario Crosta (Banca di Credito Popolare), Vincenzo Aloe (Crédit Agricole), Marco Ceccobelli (IBL Banca), Michelangelo Conte (MPS), Giuliano Ferazzoli (Banco BPM), e molti altri.

L’obiettivo condiviso è chiaro: rafforzare il dialogo tra banche, istituzioni e imprese, promuovendo la diffusione di strumenti finanziari pubblici e privati a supporto dello sviluppo economico della regione.