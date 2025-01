Carabinieri sventano suicidio di uno studente, il ringraziamento del prefetto Il giovane è stato soccorso in tempo e tratto in salvo

Un intervento tempestivo e decisivo dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco ha salvato la vita a un giovane studente che minacciava di compiere un gesto estremo all'interno di un istituto superiore. L'incidente si è verificato questa mattina, quando il ragazzo, in evidente stato di disperazione, ha fatto intendere l'intenzione di suicidarsi. Fortunatamente, grazie alla professionalità e alla prontezza dei carabinieri, il giovane è stato soccorso in tempo e messo in sicurezza.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine in una nota ufficiale. "Vorrei esprimere il mio più sentito apprezzamento ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco che questa mattina, con sensibilità, senso del dovere e grande professionalità, hanno salvato un ragazzo che minacciava il suicidio all'interno di un Istituto superiore scolastico di quel centro", ha scritto il prefetto, lodando il comportamento esemplare degli agenti.

Di Bari ha aggiunto che l'intervento rappresenta un chiaro esempio di dedizione e impegno straordinario da parte delle forze di polizia, sottolineando come la determinazione e la vicinanza al cittadino siano essenziali per il benessere della comunità. "La loro determinazione e la vicinanza al cittadino sono un baluardo insostituibile per la nostra società", ha dichiarato, esprimendo anche la sua fiducia nel lavoro quotidiano delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.

L'episodio ha richiamato l'attenzione sulla fondamentale funzione di prevenzione e sostegno delle forze di polizia, soprattutto in situazioni di emergenza emotiva come quella vissuta dallo studente. Un gesto che conferma il ruolo cruciale delle istituzioni nel proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini.