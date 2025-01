Napoli, via Luca Giordano, rimosse le barriere della zona pedonale: è polemica La consigliera Muscarà: "Un atto grave che mette a rischio i cittadini. Ho scrittoal Prefetto"

La consigliera indipendente della Regione Campania, Maria Muscarà, ha inviato una nota formale al Prefetto di Napoli per denunciare la grave situazione verificatasi a Piazza degli Artisti, dove le barriere che delimitano e proteggono la zona pedonale di via Luca Giordano sono state rimosse.

Secondo quanto riportato nella comunicazione, le barriere sono state presumibilmente spostate da addetti allo scarico merci, un atto che Muscarà definisce "gravissimo" e che mette a rischio l'incolumità dei pedoni. "In un'area già congestionata dalla presenza di gazebo, questo gesto dimostra un'assoluta indifferenza nei confronti dei regolamenti e delle autorità competenti", sottolinea la consigliera.



Muscarà ha richiesto l'intervento immediato del Prefetto affinché i responsabili vengano individuati e sanzionati per l'illecito commesso. "L'apertura del varco ha consentito persino il parcheggio di auto in area pedonale, violando ogni regola e mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica", aggiunge.

In linea con i recenti appelli alla "tolleranza zero" verso comportamenti illegali, Muscarà ribadisce l'urgenza di un'azione tempestiva: "È inaccettabile che episodi del genere continuino a verificarsi senza conseguenze per chi li provoca. Confido in un intervento deciso e risolutivo delle autorità competenti."

Il caso solleva nuovamente l'attenzione sul rispetto delle normative che regolano le aree pedonali e sulla necessità di garantire spazi sicuri per i cittadini, in particolare in zone ad alta densità di traffico e frequentazione come il Vomero.