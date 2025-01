Pompei, nasconde droga in casa: scoperto e arrestato Nei gai un 27enne di Scafati

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 24enne di Scafati. In particolare, gli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato l’abitazione del 24enne, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 5 involucri di cocaina del peso di 281 grammi circa, 2 bustine contenenti circa 4 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 17.850 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.