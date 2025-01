Napoli: automedica in viaggio per un espianto organi bloccata da teppisti Borrelli: "Questi non sono tifosi ma solo criminali"

Un'auto medica che avrebbe dovuto procedere a un espianto, per un successivo trapianto, era stata bloccata dalla folla festante e i medici erano stati costretti a raggiungere l'aeroporto a piedi con gravi rischi personali e per il delicato intervento che stavano per compiere.

"Cosa c'entrano questi teppisti e delinquenti con i tifosi? - si domanda il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - come si può permettere che questi farabutti possano agire in questo modo aggredendo una pattuglia della polizia municipale o bloccando un'automedica che serviva a un espianto?

Questi non sono tifosi ma solo criminali che approfittano di ogni occasione per compiere ogni tipo di delitto. Non si può continuare ad accettare che in nome di una presunta fede calcistica ci si possa comportare da vandali e delinquenti e farla franca".