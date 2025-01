Sorpreso nella pesca di frodo di piccoli esemplari di pesce spada: multato Ingente il danno ambientale, mitigato con la donazione in beneficenza ad una parrocchia della zona

Esemplari di pesce spada sottomisura pescati da un natante al largo delle acque di Torre del Greco: la Guardia di finanza del reparto operativo aeronavale di Napoli ha sorpreso un pescatore di frodo, per il quale è scattata una maxi multa da 16mila euro.

La norma per la tutela del pescato prevede che gli esemplari di pesce spada non possano essere pescati se di lunghezza inferiore ai 125 cm. o di peso inferiore ai 25 kg. A bordo i finanzieri hanno trovato sette esemplari che pesavano, complessivamente, 30 chili e non superavano il mezzo metro di lunghezza.

Contestato un danno ambientale ingente, se si considera che un esemplare adulto di pesce spada può arrivare a pesare anche più di tre quintali. Oltre alla sanzione è scattato il sequestro dell'attrezzatura e del pescato, donato - dopo le verifiche Asl - ad una parrocchia della zona che si occupa di bisognosi e senzatetto.