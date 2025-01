Nuove forme di intimidazione: sportello antiracket pronto ad assistere vittime Da Casoria: "Insieme alla Prefettura siamo vicini in modo concreto a chi fa impresa"

Una risposta a 360 gradi alle nuove forme di intimidazione del racket sia reali che virtuali. Lo sportello antiracket ed antiusura del Comune di Casoria, attivo ormai dal 2020, è pronto a prendere in esame, grazie a specifiche risorse, le nuove frontiere delineate dalla criminalità. Oltre alle intimidazioni di vecchio stampo, con raid ai danni di attività commerciali, ditte o imprenditori, si stanno facendo largo nuove strade per vessare gli operatori economici, attraverso l’uso delle piattaforme tecnologiche.

Situazioni già monitorate dall’azione investigativa delle forze dell’ordine e della Prefettura e che vengono prese in esame dal team di professionisti messo a disposizione a Casoria il martedì (dalle 10 alle 12) delle vittime del racket. Tra i servizi gratuiti previsti c’è il sostegno psicologico per le vittime e i loro familiari, gli incontri di socializzazione e il supporto per superare l'isolamento, l’informazione e la consulenza legale per comprendere i propri diritti e le procedure da seguire, l’accompagnamento alla denuncia ed al percorso giudiziario. Il primo contatto può avvenire allo sportello di segretariato sociale AS.S.O. o attraverso l’help line telefonica al numero 3493504540. Lo sportello rappresenta un supporto ulteriore al lavoro delle forze dell’ordine sul territorio e si integra con l’attività di contrasto che la Prefettura, sotto la spinta del Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari, sta mettendo in atto, in provincia di Napoli e nel capoluogo, contro le estorsioni e l’usura

“In un momento del genere è necessario più che mai far sentire la nostra vicinanza in modo concreto ai commercianti ed agli imprenditori che finiscono nel mirino della criminalità. Per farlo in maniera adeguata dobbiamo servirci di professionalità che sappiano assistere le vittime e interpretare ciò che accade in un territorio complesso come il nostro, dando il nostro contributo all’azione delle forze dell’ordine e al grande lavoro del Prefetto Michele Di Bari” afferma il sindaco Raffaele Bene.