Scoperti a Napoli quattro parcheggiatori abusivi, emessi 194 verbali L'operazione della Polizia locale nei quartieri di Fuorigrotta, Scampia e Stella

Un'operazione mirata della Polizia locale di Napoli ha portato alla scoperta di quattro parcheggiatori abusivi, operanti nei quartieri di Fuorigrotta, Scampia e Stella. Durante i controlli, gli agenti hanno non solo fermato i trasgressori, ma hanno anche elevato un totale di 194 verbali per violazioni del Codice della Strada.

Nel dettaglio, sono stati 133 i verbali emessi per violazioni che non hanno permesso la contestazione immediata. La maggior parte delle sanzioni ha riguardato il parcheggio irregolare dei veicoli, ma le irregolarità non si sono limitate a questo. Tra le violazioni contestate, le più frequenti riguardano la circolazione con veicoli senza assicurazione, l'uso del cellulare alla guida e la mancata utilizzo della cintura di sicurezza. Inoltre, dodici auto sono state rimosse, quattro patenti ritirate e tre veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

La scoperta dei parcheggiatori abusivi è un risultato significativo, che dimostra l'impegno della Polizia locale nel contrastare pratiche illegali che minano la sicurezza e il decoro urbano. I quattro parcheggiatori, sorpresi nell'ottava Municipalità, sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria. Le autorità locali sottolineano l'importanza di continuare a monitorare e punire le infrazioni, al fine di garantire il rispetto delle leggi e tutelare la sicurezza stradale per tutti i cittadini.