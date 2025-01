Terribile incidente stradale a Caivano: medico donna del 118 in rianimazione Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi è riservata

Un terribile incidente in scooter ha visto coinvolto un medico donna in servizio al 118 dell'Asl Napoli 2 nord. La dottoressa stava facendo ritorno a casa quando per cause in corso di accertamento è avvenuto lo schianto. Soccorsa dai colleghi giunti sul posto in ambulanza, si trova ora nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono gravissime. La prognosi è riservata.

Sentimenti di vicinanza e solidarietà sono stati espressi dall'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: "Stiamo vivendo ore di apprensione per quanto accaduto. Preghiamo per lei!"