Afragola, furto di acqua: la polizia locale denuncia due persone La scoperta degli agenti durante i controlli

La polizia locale della città di Afragola diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, collaborato dal luogotenente Salvatore Fanzini, ha dato avvio ad alcune attività investigative, finalizzate a verificare la regolare fornitura idrica su alcuni cespiti ubicati nelle zone centrali della città, adibiti a civile abitazione ed a deposito. Ne da notizia in una nota la polizia locale.

Dagli accertamenti gli immobili sono risultati essere sprovvisti di regolare contratto per la fornitura idrica ed inoltre è stato rilevato l’allaccio diretto alla conduttura del gestore idrico, configurandosi così il reato di furto. Per tali motivazioni i proprietari dei cespiti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto di acqua.