Napoli-Juventus al Maradona: il questore emette due daspo Provvedimanti istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura

Il questore di Napoli, su proposta di personale dell’arma dei carabinieri, ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura.

Nello specifico, i due provvedimenti, della durata di 3 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti, di 31 e 33 anni, che questa mattina, in vista dell’incontro di calcio Napoli-Juventus presso lo stadio “Armando Maradona”, si sono introdotti nell’impianto sportivo scavalcando la recinzione perimetrale ed il muro di cinta dello stadio.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive; il 33enne è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere