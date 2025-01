Tentano furto in farmacia ma il colpo fallisce: caccia ai ladri I malviventi hanno forzato la saracinesca d'ingresso

Prima hanno forzato la saracinesca, per poi introdursi all'interno. Hanno provato a portare via la cassa automatica, ma senza riuscirci. Colpo fallito in una farmacia di Arzano.

L'assalto è avvenuto in via Pecchia: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno avviato le indagini per provare ad individuare gli autori del tentato furto.