Infastidiscono i passeggeri e aggrediscono i poliziotti: arrestato 22enne Movimentato intervento di una volante al corso Arnaldo Ucci a Napoli

La polizia ha arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un 22enne marocchino con precedenti. In particolare, gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, presso la stazione metropark, per la segnalazione di persone moleste.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dal conducente di un autobus di linea il quale ha indicato loro due uomini che, poco prima, avevano importunato dapprima alcuni passeggeri e, successivamente, anche lui tanto da rendere necessario il loro allontanamento dal bus.

Uno dei due, alla vista degli operatori, è andato in escandescenza inveendo contro di loro e eggredendoli fisicamente, ma, non senza difficoltà e con il supporto di un’altra volante, è stato bloccato e trovato in possesso di una lama in ferro appuntita e di un sacchetto in tela con diversi preziosi di cui non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza.

Pertanto, il giovane, è stato arrestato e, altresì, denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.