Pistole a salve con cartucce vere sequestrate a Nola, 19enne denunciato Il giovane è stato denunciato per il porto abusivo di armi

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato due pistole a salve e numerose cartucce durante un'operazione di controllo a Nola, denunciando un ragazzo di 19 anni per porto abusivo di armi. L'episodio è avvenuto nella notte, quando una pattuglia ha notato un'auto che procedeva a velocità sostenuta lungo una strada statale. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo.

La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di due pistole a salve equipaggiate con caricatori pieni. A seguito dell'ispezione, sono state inoltre trovate circa 70 cartucce. Entrambe le pistole erano prive del tappo rosso che normalmente contraddistingue le armi a salve, una caratteristica che le rendeva indistinguibili da armi vere.

Il giovane è stato denunciato per il porto abusivo di armi, poiché le pistole a salve, sebbene non letali in teoria, erano state modificate in modo da poter ospitare cartucce vere, aumentando così il loro potenziale pericoloso.