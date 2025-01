Follia ultrà e l'assalto alla Circum: vertice in Prefettura e 4 ore di sciopero De Gregorio chiederà di estendere il servizio di Polmetro anche sulle tratte vesuviane

"In seguito al grave episodio di violenza accaduto ieri sera presso la fermata Eav di via Nocera, a Castellammare di Stabia, che ha visto due tifoserie avversarie aggredirsi sulla banchina e a bordo di un treno Eav, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Conf.A.I.L. hanno proclamato uno sciopero per domani di quattro ore": lo rende noto l'Eav, dopo il grave episodio di violenza su uno convoglio di tifosi.

"Ci tengo a precisare che il personale viaggiante, bravissimo a gestire una situazione drammatica che poteva provocare una carneficina ed a cui va tutta la mia solidarietà, si è attenuto al rispetto delle procedure interne e che l'interesse della sicurezza in ambito ferroviario è prioritario per l'azienda", hle parole del presidente di Eav Umberto De Gregorio.

"Solo nel 2024 - ha aggiunto - Eav ha investito all'incirca un milione e 700mila euro per l'attivazione di sistemi di video sorveglianza; ad oggi ha installato circa 4.000 telecamere; ogni anno Eav destina circa 5 milioni di euro a beneficio della sicurezza con il servizio di vigilanza; tutte azioni che evidentemente, in un territorio difficile come il nostro, non sono sufficienti".

In mattinata a Napoli è stato convocato un vertice in prefettura: tra i temi in discussione l'estensione del servizio di Polmetro anche alle linee Eav vesuviane.