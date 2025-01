Rapina una turista, fermato dai passanti: arrestato un 26enne algerino E' successo a Corso Umberto, l'uomo era armato di coltello

Un episodio di rapina a mano armata ha avuto un finale inaspettato grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti. Il protagonista di questa vicenda è un 26enne algerino, arrestato dai poliziotti dopo aver rubato il cellulare a una turista, sulla trafficata via di Corso Umberto a Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la turista stava passeggiando in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata dal rapinatore. L'uomo, armato di coltello, ha minacciato la donna e le ha sottratto il telefono cellulare. Tuttavia, l’intervento di alcuni passanti ha impedito al malvivente di fuggire senza conseguenze. Questi ultimi sono riusciti a rallentare la sua corsa, permettendo alla turista di riappropriarsi del suo telefono e a dare il tempo agli agenti di intervenire.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Campagnari a seguito della segnalazione di una lite. Arrivati sul posto, hanno appreso della rapina appena avvenuta e, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno immediatamente individuato e fermato il rapinatore. Il 26enne è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per la rapina.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il giovane era irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. Al termine delle operazioni, è stato arrestato per rapina aggravata e porto abusivo di arma. La rapina è stata interrotta con successo grazie alla prontezza dei passanti e alla rapidità degli agenti, che hanno evitato che il malvivente riuscisse a scappare.