Processo Clan Iovine: condannate moglie e sorella dell’ex boss La condanna per Avallone è stata rideterminata a cinque anni

La Cassazione ha confermato la condanna per venti imputati coinvolti in uno dei più noti processi legati alla camorra napoletana, quello contro il clan Iovine. Tuttavia, la Corte ha rinviato ad una nuova sezione della Corte di Appello di Napoli la revisione del caso per la posizione di alcuni imputati, tra cui Anna Iovine e l'Avallone, che si trovano coinvolti in un episodio di violenza privata.

Le due donne, Anna Iovine, sorella dell’ex boss Carmine Iovine, e l'Avallone, sono state condannate per aver esercitato violenza su Rosa De Novellis, moglie di Carmine, costringendola con minacce a non recarsi nel comune di San Cipriano d’Aversa e a chiudere il suo negozio di intimo. Un'azione che inizialmente era stata contestata come estorsione, ma che i giudici hanno riqualificato come violenza privata.

Nel dettaglio, la condanna per l'Avallone è stata rideterminata a cinque anni, rispetto alla pena originale del primo processo d'appello, e per Anna Iovine, la condanna è stata abbassata a due anni. Entrambe sono state comunque riconosciute colpevoli di associazione camorristica e, sebbene abbiano ottenuto una pena inferiore, sono rimaste coinvolte in una rete di crimini legati al clan.

Per quanto riguarda la moglie di Carmine Iovine, Rosa De Novellis, anch'essa condannata nel medesimo processo a sette anni di carcere, la decisione della Corte è diventata definitiva. La sua condanna sottolinea l’ampio coinvolgimento della famiglia Iovine nelle attività illecite legate alla camorra, mostrando come le dinamiche di potere e intimidazione non abbiano risparmiato neppure i legami familiari.

Questo nuovo capitolo del processo conferma come le donne all'interno dei clan non siano solo figure passive, ma partecipanti attive nei reati e nelle intimidazioni che caratterizzano la camorra, in questo caso del clan Iovine, un'organizzazione di riferimento a Napoli e nelle zone circostanti.