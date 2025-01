Fermato con la droga davanti ad un palazzo a Scampia: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 49enne

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, stava stazionando dinanzi ad un palazzo.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, la stessa persona è stata avvicinata da una persona alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata da una botola.

Gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando il 49enne che è stato trovato in possesso di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio chiaro provento dell’attività delittuosa, mentre, all’interno della botola, da cui era stato visto prelevare la sostanza, gli agenti hanno rinvenuto 8 stecche di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi.

Ancora, nella mattinata odierna, i poliziotti con il supporto delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato un edificio di via Peppino Impastato, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un sottoscala, una pistola beretta calibro 6,35 con 6 cartucce, risultata rubata, un coltello con la lama di 17 centimetri, 11 involucri di hashish del peso complessivo di 34 grammi e 3 bustine contenenti circa 19 grammi di marijuana.