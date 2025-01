Diminuiscono furti e rapine ad Acerra, ma l'attenzione resta alta L'obiettivo della Prefettura è quello di continuare a migliorare la sicurezza

Un calo significativo dei furti e delle rapine ad Acerra, è stato recentemente registrato, come sottolineato in una nota ufficiale della Prefettura di Napoli. Le forze dell’ordine e la Polizia locale continuano a intensificare le operazioni di controllo per garantire la sicurezza pubblica e contrastare ogni forma di criminalità, assicurando un ambiente più sicuro per i residenti.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha evidenziato che le attività di pattugliamento del territorio sono fondamentali per la prevenzione e la repressione di atti illeciti, inclusi i furti ai danni di attività commerciali e privati. Tali episodi, che avevano destato preoccupazione tra i cittadini, sono diminuiti grazie all’efficace azione di deterrenza messa in atto dalle forze dell'ordine.

Nonostante i progressi, la Prefettura ha sottolineato che l'attenzione resta comunque alta, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità della vita nel territorio. L’argomento sarà oggetto di discussione al prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale parteciperà anche il sindaco di Acerra, per una valutazione continua delle strategie di sicurezza.