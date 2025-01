Secondigliano: tenta di disfarsi della droga ma viene scoperto e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 49enne

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, nel transitare in via Giaime Pintor, hanno notato un uomo che, accortosi dalla loro presenza, ha accelerato il passo per eludere il controllo per poi disfarsi di un sacchetto di plastica e gettarlo a terra.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato recuperando il sacchetto di cui l'uomo si era disfatto con all'interno 11 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi. Per questo motivo, l’indagato è stato alla fine arrestato.