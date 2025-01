Pizzaiolo ucciso, il padre invita i giovani a deporre le armi La morte del ragazzo è avvenuta per una discussione a causa di una scarpa sporca

Oggi è attesa la sentenza di primo grado per l’omicidio di Francesco Pio Mainone, il giovane aspirante pizzaiolo ucciso la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 nella zona degli chalet di Chiaia, un quartiere di Napoli. La sua morte è avvenuta in seguito a una discussione per una scarpa sporcata, degenerata in una sparatoria tra due gruppi di giovani, tra i quali la vittima non aveva alcuna colpa.

Antonio Mainone, padre della vittima, ha lanciato un appello ai giovani coinvolti in simili dinamiche violente: "Ai ragazzi dico: deponete le armi e credete nella giustizia". Una richiesta carica di dolore ma anche di speranza, affinché la violenza ceda il passo alla riflessione e al cambiamento.

Francesco Pio Mainone è stato colpito da un proiettile che ha interrotto la sua giovane vita, proprio mentre cercava di costruire il suo futuro nel mondo della pizza, una passione che aveva coltivato con impegno. La sua morte ha suscitato un'onda di solidarietà da parte della comunità locale e non solo.

Oggi, in Corte d'Assise, si concluderà il processo con la lettura della sentenza. Il principale imputato, Francesco Pio Valda, 21 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato. Il pubblico ministero, Antonella Fratello, ha richiesto per lui la condanna all’ergastolo.

Intanto, all'esterno del Palazzo di Giustizia, i familiari di Mainone hanno voluto ricordare la giovane vittima affiggendo alcuni striscioni, simbolo di un dolore che non si placa ma che alimenta la speranza di giustizia per il giovane Francesco Pio.

Questo tragico episodio non solo segna la fine di una vita promessa, ma rappresenta anche un monito contro l'escalation di violenza tra i giovani, un fenomeno che, purtroppo, continua a colpire anche le città italiane. La speranza ora è che il processo porti giustizia e che, come auspicato dal padre di Francesco Pio, il messaggio di pace e abbandono delle armi possa raggiungere le nuove generazioni.