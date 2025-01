Pomigliano d’Arco: ladro d’auto arrestato dalla polizia In manette un 34enne napoletano

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano con precedenti, per rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Leonardo da Vinci a Pomigliano d’Arco un uomo a bordo di un’auto ferma in strada ed altri due che invece armeggiavano su un’altra.

Gli stessi, alla loro vista, hanno acceso il motore delle rispettive autovetture per guadagnare la fuga ma, nonostante fosse stato intimato loro l’alt, ne è nato un inseguimento. Il conducente del veicolo fermo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre gli occupanti dell’auto rubata hanno proseguito la corsa, durante la quale l’auto di servizio è stata più volte urtata. I prevenuti, giunti sulla statale 162bis, all’altezza di Pomigliano Sud, hanno abbandonato il veicolo dandosi alla fuga a piedi, tuttavia, gli operatori hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, uno di essi identificato per il 34enne.

Dagli accertamenti effettuati, gli agenti hanno appurato che l’auto presentava la portiera forzata ed all’interno dell’abitacolo hanno rinvenuto una chiave “clone”.

Alle prime luci dell’alba, i poliziotti hanno rintracciato anche gli altri due complici, identificati per un 20enne ed un 26enne napoletani, entrambi con precedenti di polizia, che sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per gli stessi reati.