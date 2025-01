Dodicenne travolta davanti alla scuola: paura a Torre del Greco L'incidente è avvenuto davanti all'istituto "Giampietro-Romano" alle 8:20 del mattino

La scena si è consumata in pochi istanti: lo scooter ha colpito in pieno la studentessa, sbalzandola per diversi metri. Testimoni raccontano di momenti di panico tra gli alunni e i genitori presenti. La giovane ha battuto la testa sull’asfalto, mentre il centauro è caduto riportando ferite.

L'intervento dei soccorsi

Immediato l’arrivo della polizia municipale e dell’ambulanza. La 12enne, dolorante ma cosciente, è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata sottoposta agli accertamenti. Fortunatamente, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa con una prognosi di venti giorni. Anche il 17enne, medicato per ferite minori, è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

La rabbia dei residenti

L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale davanti alle scuole. I residenti denunciano la mancanza di controlli e l’assenza di misure di sicurezza adeguate, evidenziando che episodi simili si sono già verificati nella zona.