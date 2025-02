Truffa dello specchietto a Napoli: due arresti I truffatori avevano fatto credere alla vittima di aver danneggiato il loro veicolo

Un’altra truffa dello specchietto è stata smascherata dai Carabinieri, con due arresti a Fuorigrotta, uno dei quartieri più vivaci di Napoli. I militari, mentre percorrevano via Diocleziano, una strada ad alta densità di traffico, hanno notato la vittima, un uomo di 78 anni, visibilmente agitato e in compagnia di due persone sospette.

Le due auto parcheggiate sul ciglio della strada sembravano l’inizio di un’ennesima truffa, ormai tristemente nota. I truffatori, qualificandosi falsamente come agenti della polizia municipale, avevano fatto credere alla vittima di aver danneggiato il loro veicolo. Con il pretesto di una riparazione da pagare immediatamente, i due avevano estorto 500 euro all’uomo anziano.

Il colpo si stava consumando quando l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di fermare i due malfattori, entrambi 47enni e già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri, dopo aver ricostruito l’intera dinamica, hanno arrestato i truffatori e restituito il denaro alla vittima.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della presenza delle forze dell'ordine nelle aree più frequentate, e la necessità di rimanere sempre vigili di fronte a truffe che, purtroppo, continuano a colpire i cittadini più vulnerabili. La "truffa dello specchietto", in particolare, è un metodo ormai consolidato da parte di malintenzionati che ingannano con falsi danni per ottenere somme di denaro in modo illecito.