Turista spagnolo accoltellato a Napoli: si indaga Si tratta di un 26enne rimasto ferito ad una gamba

Sarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto per motivi al momento poco chiari. Vittima del grave episodio un turista spagnolo di 26 anni. I fatti si sono verificati la scorsa notte a Napoli. Stando al racconto della persona rimasta ferita, un uomo, per motivi ancora non chiari, lo avrebbe colpito alla gamba sinistra con un coltello. Il 26enne è stato portato all'ospedale Pellegrini e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Centro i quali stanno facendo piena luce sull'accaduto.