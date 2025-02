Ancora sangue sulle strade di Napoli: il cordoglio dell'amministrazione A perdere la vita un 17enne, giovane promessa del basket

"L'amministrazione comunale di Napoli esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Domenico Cirillo, il giovane 17enne venuto a mancare a seguito di un incidente stradale. Domenico era un membro attivo della comunità, conosciuto per la sua passione per la pallacanestro. Il sindaco Manfredi e l'intera amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia Cirillo porgendo le più sentite condoglianze ed esprimendole vicinanza", il messaggio di Palazzo San Giacomo per l'ennesima tragedia sulle strade della città.