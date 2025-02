Napoli: parcheggiatore abusivo prende a calci vigile urbano al petto Borrelli: "Molti di loro sono violenti e legati alla criminalità organizzata"

Ennesima aggressione ad opera di un parcheggiatore abusivo. Questa volta è successo all’esterno dell’ospedale Santobono, dove nelle ore serali i posteggiatori non autorizzati possono reclamare fino a 10 euro per una sosta. Una vera e propria estorsione.



Gli agenti Guerriero e Murolo, dopo aver monitorato il parcheggiatore abusivo per giorni, sono intervenuti ieri pomeriggio, cogliendolo in flagranza di reato e richiedendo il supporto di una pattuglia.

Alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha reagito con minacce e spintoni. Successivamente identificato ha dato vita a un’escalation di violenza. Il parcheggiatore abusivo ha continuato a inveire contro gli agenti con minacce e sputi, arrivando persino a colpire al petto con ripetuti calci l’agente Antonio Guerriero.

Immobilizzato dagli agenti, è stato condotto presso gli uffici dell’Unità operativa Vomero e arrestato in flagranza di reato.

Nonostante la situazione, ha mantenuto un atteggiamento ostile, minacciando gli agenti presenti e dichiarando l’intenzione di incendiare gli uffici della polizia locale. Il pubblico ministero di turno, Domenico Musto, ha disposto il giudizio per direttissima per l’aggressore.

"Questi soggetti sono nella gran parte dei casi violenti e legati alla criminalità organizzata, non è più tollerabile la loro presenza sul territorio. Solo nell'ultimo anno secondo i dati in nostro possesso sono aumentati di oltre il 10% per le strade di Napoli e provincia.

L'attività è molto remunerativa. Si guadagnano dai 1600 ai 6mila euro al mese esentasse e i rischi sono pochi. Per questo chiediamo una modifica legislativa affinchè questa attività criminale diventi un reato e non sia più una sanzione amministrativa" dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.