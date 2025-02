Fuorigrotta, tenta di rubare uno scooter: arrestato 44enne Sorpreso dagli agenti mentre armeggiava su un motociclo

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano con precedenti per furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Scipione Bobbio, hanno notato un uomo che, dopo essere sceso da un’auto, ha iniziato ad armeggiare su un motociclo in sosta con il chiaro intento di impossessarsene.

I poliziotti, immediatamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 44enne trovandolo in possesso di un cacciavite a croce e di una chiave inglese. Inoltre, all’interno dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto, nascosti in un borsone, numerosi attrezzi atti allo scasso. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.