Truffa ai danni dello Stato: due denunce dei carabinieri Percepiscono indennità di disoccupazione ma lavorano in un locale

Truffa ai danni dello Stato. E’ il reato contestato a due camerieri di un ristorante e al loro titolare. Durante uno dei quotidiani servizi di controllo alle attività commerciali nella cittadina di Pompei, i carabinieri della stazione locale hanno scoperto due lavoratori in nero in un locale.



I due sono risultati anche percettori di indennità di disoccupazione. E’ immediatamente scattata la denuncia col proprietario del ristorante che risponderà di concorso nello stesso reato.



Sanzioni anche per il titolare di un bar. Rilevate violazioni alle norme igieniche e l’utilizzo di un deposito di alimenti in un’area senza autorizzazioni. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.