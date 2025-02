Parcheggiatore abusivo aggredisce vigili: condannato L'uomo dovrà scontare 10 mesi di reclusione dopo il rito direttissimo

Un parcheggiatore abusivo di 54 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito due agenti della Polizia locale. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ospedale pediatrico Santobono, dove l'uomo stava chiedendo denaro agli automobilisti. Quando gli agenti sono intervenuti per fermarlo, il parcheggiatore ha reagito con violenza, inveendo contro di loro e aggredendoli con calci e pugni.

Grazie all'arrivo di altre pattuglie, il 54enne è stato arrestato e i due agenti aggrediti sono stati soccorsi, riportando lesioni guaribili in cinque giorni. L'aggressore è stato immediatamente sottoposto a giudizio direttissimo, che si è concluso con una condanna a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Questo episodio evidenzia ancora una volta la crescente problematica dei parcheggiatori abusivi in città. Da inizio anno, la Polizia locale di Napoli ha sanzionato 89 persone per attività illegali legate ai parcheggiatori abusivi e denunciato 41 individui per recidiva. Le autorità continuano il loro impegno nella lotta contro questo fenomeno, che comporta non solo disagi per i cittadini, ma anche rischi per l'incolumità degli agenti di polizia.