Stazione centrale Napoli: lotta all'abusivismo commerciale Arrestato un 37enne di origine marocchina per rapina

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale in Piazza Garibaldi ed ha arrestato un 37enne di origine marocchina per rapina.

In particolare, gli agenti del compartimento di polizia ferroviaria per la Campania, con la collaborazione di personale dell’esercito italiano, del reparto prevenzione crimine Campania e con l’ausilio degli operatori della polizia municipale, hanno sequestrato oltre 700 articoli, tra prodotti alimentari e di elettronica, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 21.000 euro.

Sempre nella stessa giornata, gli agenti della Polfer, nel transitare in via Galileo Ferraris, hanno notato alcune persone che indicavano un uomo quale autore di una rapina ai danni di una donna, pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato la persona in questione.

In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati dalla donna, la quale ha raccontato che, pochi istanti prima, nella medesima via, l’uomo le aveva sottratto con violenza il telefono dalle mani, causandole delle lesioni, per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.