Napoli: Furto di gas e violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro La polizia sequestra circa mezza tonnellata di prodotti alimentari

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. In particolare, gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il personale dell’Ispettorato del lavoro, Asl Napoli 1 centro, Uosd prevenzione collettiva e servizio veterinario, unitamente ai tecnici Enel e Rete 2I Gas, hanno identificato 40 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 16 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 8 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale il cui titolare è stato denunciato per furto di gas e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’uomo è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per mancanza della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per apertura di esercizio di vicinato in quanto deteneva bibite per la vendita al dettaglio e gli sono state imposte prescrizioni di varia natura.

Infine, gli operatori hanno sorpreso tre lavoratori non in regola ed hanno sequestrato circa mezza tonnellata di prodotti alimentari privi dei requisiti minimi essenziali igienico sanitario.