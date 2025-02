Sequestrato terreno agricolo trasformato in area di servizio per autorimessa Il blitz dei vigili: il proprietario è stato denunciato

La Polizia locale ha sequestrato un’area di 8mila metri quadrati nella zona di Ponticelli, che, da terreno agricolo, era stata trasformata in uno spazio a servizio di una ditta di autotrasporti.

Intervenuti in via Ravioncello, gli agenti delle unità operative Tutela Edilizia e Tutela Patrimonio hanno accertato che l’area era stata interamente ricoperta da manto bituminoso e che erano stati realizzati manufatti in muratura adibiti a uffici, deposito e servizi igienici.

L’amministratore della società di trasporto, un uomo di 66 anni residente a Volla, è stato denunciato.